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        TURBELDAK'tan Ege'nin maviliğinde 9 kilometrelik keşif

        Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki yürüyüş rotasında İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey'i ziyaret etti. Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda yürüyen doğaseverler, Çıfıt Kalesi'ni keşfederken Kalp Koyu'nda da mola verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:10 Güncelleme:
        TURBELDAK'tan Ege'nin maviliğinde 9 kilometrelik keşif

        Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), bu haftaki yürüyüş rotasında İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey’i ziyaret etti. Yaklaşık 9 kilometrelik parkurda yürüyen doğaseverler, Çıfıt Kalesi’ni keşfederken Kalp Koyu’nda da mola verdi.

        Turgutlu Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı TURBELDAK ekibi, doğa yürüyüşleri kapsamında bu hafta Seferihisar Doğanbey rotasında buluştu. YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert’in sevk ve idaresinde, Bayram Ali Çelikten’in rehberliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sabahın erken saatlerinde başladı.

        Yaklaşık 9 kilometre süren etkinlikte katılımcılar, Ege’nin doğal güzellikleri eşliğinde yürüyerek tarihi Çıfıt Kalesi’ni keşfetti. Ekip, Kalp Koyu’nda verilen yemek ve yüzme molasının ardından yürüyüşü tamamladı.

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        "Doğa sevgisini, tarih bilincini ve dostluğu buluşturuyoruz"

        YazKış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, etkinliğin doğa sevgisi, tarih bilinci ve dostluğu bir araya getirdiğini belirterek, "Ege’nin maviliğinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşü, doğa sevgisini, tarih bilincini ve dostluğu buluşturan keyifli bir etkinlikle tamamladık. TURBELDAK olarak doğa sporlarını yaygınlaştırmayı, sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi ve bölgenin doğal ve tarihi değerlerine yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Yürüyüşlerimize ve etkinliklerimize katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

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