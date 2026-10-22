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        'Memleketname' Manisalıları hem güldürdü hem düşündürdü

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle sahnelenen "Memleketname" adlı tiyatro oyunu, Manisalı sanatseverlerden ilgi gördü. Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikli güldürü, toplumsal yaşamı mizahi bir dille ele alarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:06 Güncelleme:
        'Memleketname' Manisalıları hem güldürdü hem düşündürdü

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliğiyle sahnelenen "Memleketname" adlı tiyatro oyunu, Manisalı sanatseverlerden ilgi gördü. Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen müzikli güldürü, toplumsal yaşamı mizahi bir dille ele alarak izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü anlar yaşattı.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında vatandaşları tiyatroyla buluşturmayı sürdürüyor. İki belediyenin iş birliğiyle Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu’nda sahnelenen "Memleketname" adlı oyun, sanatseverlerle buluştu.

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        Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, MASKİ Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Murat Yılmaz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Toplumsal sorunlar sahneye taşındı

        Haluk Işık ve Semih Çelenk’in kaleme aldığı, T. Murat Demirbaş’ın yönettiği iki perdelik müzikli güldürü "Memleketname", toplumun farklı kesimlerinden insanların yaşamlarını ve karşılaştıkları sorunları mizahi bir bakış açısıyla ele aldı.

        Ankara Ekin Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, köyden kente uzanan anlatımı ve gündelik yaşamdan kesitleriyle memleketin farklı hallerini sahneye taşıdı. Mizah ile toplumsal eleştiriyi bir araya getiren eser, izleyicileri güldürürken toplumsal ilişkiler ve yaşamın içindeki sorunlar üzerine düşünmeye de davet etti.

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