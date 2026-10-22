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        Manisa'da 14 çocuğa daha yuva olacak iki yeni çocuk evi açılıyor

        Manisa'da koruma ve bakım altındaki çocukların aile ortamına yakın şartlarda büyümesini desteklemek amacıyla iki yeni çocuk evi daha hizmete hazırlanıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin kira desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, çocuk evi hizmetinden yararlanan çocuk sayısının 90'dan 104'e çıkarılması hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Manisa'da 14 çocuğa daha yuva olacak iki yeni çocuk evi açılıyor

        Manisa’da koruma ve bakım altındaki çocukların aile ortamına yakın şartlarda büyümesini desteklemek amacıyla iki yeni çocuk evi daha hizmete hazırlanıyor. Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin kira desteğiyle hayata geçirilecek proje kapsamında, çocuk evi hizmetinden yararlanan çocuk sayısının 90’dan 104’e çıkarılması hedefleniyor.

        Manisa Valisi Vahdettin Özkan’ın başkanlığında, Manisa’daki çocuk evlerine iki yeni konut kazandırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Elektrik ve Doğal Gaz Tedarik Toptan Satış A.Ş. (MOSEDAŞ) desteğiyle yürütülecek çalışma kapsamında, Manisa merkezde bulunan iki konutun çocuk evi olarak kullanılabilmesi için kira desteği sağlanacak.

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        Valilik Brifing Salonu’nda düzenlenen imza törenine Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile MOSEDAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran ve ilgililer katıldı.

        14 çocuğa daha ev ortamında hizmet verilecek

        2013 yılından bu yana hizmet veren Manisa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Çocukların toplu yaşam alanları yerine mahalle kültürü içerisinde, ev ortamında büyümelerine imkân sağlayan modelle arkadaşlık, komşuluk ve toplumsal değerleri günlük yaşamda deneyimlemeleri amaçlanıyor.

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        Manisa genelindeki 14 çocuk evinde 90 çocuğa hizmet sunuluyor. İki yeni çocuk evinin daha hizmete alınmasıyla 14 çocuğun daha bu modelden yararlanması ve hizmet verilen toplam çocuk sayısının 104’e yükselmesi hedefleniyor.

        Vali Özkan’dan hayırseverlere destek çağrısı

        Vali Vahdettin Özkan, çocukların daha iyi şartlarda yetişmesinin ve kendilerine sunulan hizmetlerin iyileştirilmesinin öncelikli konular arasında bulunduğunu belirterek güvenli bir ev ortamında büyümelerinin önemine dikkat çekti.

        Çocukların korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmaların toplumsal dayanışmanın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Özkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının rehberliğinde İl Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerin çocukların sağlıklı gelişimine katkı sunduğunu kaydetti.

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        Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin sosyal sorumluluk çalışmalarına gösterdiği duyarlılıktan memnuniyet duyduğunu belirten Özkan, çocukların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayan OSB yöneticilerine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Bu tür iş birliklerinin diğer kişi, kurum ve kuruluşlara da örnek olmasını temenni eden Özkan, hayırseverleri korunma ve barınma ihtiyacı bulunan çocukların yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmalara destek vermeye davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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