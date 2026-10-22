Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Balıkesirspor'un maçı yine Soma'da

        Balıkesirspor'un maçı yine Soma'da

        3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımlarından Balıkesirspor'un bu hafta Altay'la iç sahada yapacağı maç yine Manisa'nın Soma ilçesindeki Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Balıkesirspor'un maçı yine Soma'da

        3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı takımlarından Balıkesirspor'un bu hafta Altay'la iç sahada yapacağı maç yine Manisa'nın Soma ilçesindeki Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak.

        Sezon başından beri evine kavuşamayan kırmızı-beyazlılarda Balıkesirspor Atatürk Stadı'ndaki zemin bakımı çalışmaları yetişmedi. Futbol Federasyonu maçı Balıkesir'den kırmızı-beyazlıların talebiyle Soma'ya aldı. Karşılaşma 2'nci Lig'de mücadele eden Somaspor'un iç saha maçlarını oynadığı geçen yıl kapılarını açan Soma Nazım Yavuz Stadı'nda oynanacak. Daha önce ilk iki iç saha maçını İzmir Aliağa'da oynamak zorunda kalan Balıkesirspor, Soma Nazım Yavuz Stadı'nda önceki hafta konuk ettiği 1922 Akşehir Spor'u 3-1 mağlup etmişti.

        REKLAM

        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        "Libya mutabakatı hukuken geçerlidir"
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Siber Güvenlik Başkanlığı: Kamu dijital hizmetleri kesintisiz devam ediyor
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Sele kapılan iki kız kardeşin ölümünde 2 kişiye dava!
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Sevda için gözyaşları sel oldu!
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        Çinlilerden Kung-Fu'cu güvenlik robotu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        350 milyon TL'lik sahte parfüm operasyonu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Trump'tan İran açıklaması: Yakında bir şeyler olacak
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        Ensesinden vurulmuştu... Berber cinayetinde sır perdesi aralandı
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Alevlerin arasında kalan yavru kediler kurtarıldı
        Alevlerin arasında kalan yavru kediler kurtarıldı
        Başkan Dutlulu yenilenen yolda incelemelerde bulundu
        Başkan Dutlulu yenilenen yolda incelemelerde bulundu
        Maarif modeli sahada incelendi
        Maarif modeli sahada incelendi
        Manisa Demirci'de 8 derslikli yeni okul yapılacak
        Manisa Demirci'de 8 derslikli yeni okul yapılacak
        Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Karayoluna fırlayan 3 keçi aracın çarpması sonucu telef oldu
        Karayoluna fırlayan 3 keçi aracın çarpması sonucu telef oldu