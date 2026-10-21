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        Karayoluna fırlayan 3 keçi aracın çarpması sonucu telef oldu

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobilin yola çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu 3 keçi telef oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Karayoluna fırlayan 3 keçi aracın çarpması sonucu telef oldu

        Manisa’nın Akhisar ilçesinde karayolunda seyir halindeki otomobilin yola çıkan koyun ve keçilere çarpması sonucu 3 keçi telef oldu.

        Kaza, 20 Ekim Salı günü Akhisar devlet karayolunda Novada Alışveriş Merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda ilerleyen otomobil, yol kenarında otlayan koyun ve keçilerin aniden yola çıkması üzerine küçükbaş hayvanlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hayvanlardan 3 keçi telef olurken, otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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