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        Manisa'ya yeni cami ve Kur'an kursu yaptırılıyor

        Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ne cami, Kur'an kursu ve müştemilat kazandırılması için protokol imzalandı. Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından yapılacak projeye ilişkin protokol, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen törenle imza altına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:58 Güncelleme:
        Manisa'ya yeni cami ve Kur'an kursu yaptırılıyor

        Manisa’nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’ne cami, Kur’an kursu ve müştemilat kazandırılması için protokol imzalandı. Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından yapılacak projeye ilişkin protokol, Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında düzenlenen törenle imza altına alındı.

        Valilik Brifing Salonu’ndaki törene Vali Vahdettin Özkan’ın yanı sıra Manisa Organize Sanayi Bölgesi ve Yonca Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa OSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve ilgililer katıldı.

        Törende konuşan Vali Vahdettin Özkan, Manisa’ya kazandırılacak hizmet dolayısıyla Sait Türek’e ve ailesine teşekkür etti. Manisa OSB’nin şehre sağladığı ekonomik katkıların yanı sıra sosyal ve manevi hizmetlere yönelik desteklerinin de önemli olduğunu belirten Özkan, cami ve Kur’an kursu yapılmasına yönelik niyetin imzalanan protokolle somut bir adıma dönüştüğünü ifade etti.

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        Projenin özellikle çocukların millî ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayacağını vurgulayan Özkan, cami ve Kur’an kursunun planlanan takvim doğrultusunda tamamlanarak hizmete sunulmasını temenni etti. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve personeline de teşekkür eden Özkan, yatırımın Manisa’ya hayırlı olmasını diledi.

        Bir yıl içinde tamamlanacak

        Protokol kapsamında yapılacak camiye Hacı Hikmet Türek Camii, Kur’an kursu ve müştemilatına ise AbdullahHacı Fatma Ayman Kur’an Kursu adı verilecek.

        Cami, Kur’an kursu ve müştemilatının tüm inşaat giderleri hayırsever Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından karşılanacak. Yapının, yapı ruhsatının alınmasından itibaren bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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        İnşaatın onaylı projelere uygun şekilde tamamlanması ve yapı kullanma izin belgesinin alınmasının ardından devir işlemleri, imzalanan protokol hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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