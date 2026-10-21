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        Kula'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:09 Güncelleme:
        Kula'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin genç sürücüsü ağır yaralandı

        Kaza, saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ile Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin birleştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Y. idaresindeki 34 EJ 3007 plakalı otomobil ile M.G.(25) yönetimindeki 45 ARE 527 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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        Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını düzenledi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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