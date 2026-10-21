Kartalkaya faciasında hayatını kaybeden doktorun adı Soma'da yaşatılacak Manisa'da Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin açılışında duygu dolu anlar

Bolu Kartalkaya'da otel yangını faciasında kızı Alya Altın ile birlikte hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın'ın adı, Manisa'nın Soma ilçesinde açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde yaşatılacak. Soma Belediyesi tarafından Soma Devlet Hastanesine tahsis edilen eski kütüphane binası, Hilmi Altın ve Tonguç ailesinin desteğiyle düzenlenerek Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak hizmete açıldı.

Soma Belediyesi tarafından meclis kararı ile Soma Devlet Hastanesine tahsis edilen eski kütüphane binası Hilmi Altın ve Tonguç ailesinin desteğiyle Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak düzenlenerek açılışı gerçekleştirildi.

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"Ablamın yarım kalan hayalleri insanlara şifa olacak"

Kübra Tonguç Altın'ın kız kardeşi Büşra Tonguç Boztepe, açılışta yaptığı konuşmada, merkezin aileleri için taşıdığı anlamı anlattı. Boztepe, "Bugün burada canım ablam Dr. Kübra Tonguç Altın'ın adını taşıyan bu merkezin açılışında bulunmak, benim ve ailem için tarifi zor duygular hissettiriyor. Ablamın en büyük hayallerinden biri kendi kliniğini açmak ve titizlikle yaptığı mesleğiyle insanların, çocukların hayatına dokunmaya, şifa dağıtmaya devam etmekti. Dilerim ki bugün burada onunla birlikte, kendi kliniğinin açılışında olalım. Ama maalesef ablamı ve bir tanecik yeğenim Alya'mızı Kartalkaya'da kaybettik. Onların yokluğu içimizde hiçbir zaman dolmayacak bir boşluk bıraktı" dedi.

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Ablası Kübra'nın adının Soma'da insanlara şifa ve umut verecek bir merkezde yaşayacak olmasının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Boztepe, "Onun yarım kalan hayallerinden birinin başka insanların hayatına dokunan bir iyiliğe dönüşmesi, acımızın içinde bize bir teselli veriyor. Diliyorum ki bu kapıdan giren her insan şifa, umut ve huzur bulsun. Ablamın adı burada hep iyiliklerle anılsın. Bu merkezin hayata geçmesinde emeği olan herkese ailemiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Canım ablam Kübra ve canımız Alya'm, sizi çok özlüyoruz. İsminiz ve hatıranız daima bizimle yaşayacak" diye konuştu.

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Kelimeler boğazında düğümlendi

Eşi Kübra Tonguç Altın ve kızı Alya'yı yangında kaybeden Hilmi Altın da konuşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Açılışa katılanlara teşekkür eden Altın, "Bugün Kübra'mın adını taşıyan bu merkezin açılışında bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Burada konuşmak bizim için kolay değil. Kübra'nın adını her söylediğimde birlikte geçirdiğimiz güzel hayatımızı ve zorlukları birlikte göğüsleyişimizi düşünüyorum. Bütün emeğimizle, her şeyden önce vicdan ve merhamet sahibi olarak yetiştirdiğimiz kalbimiz Alya'mızı düşünüyorum. Böyle bir günü en çok hepimiz bir aradayken yaşayabilmeyi arzu ederdik" ifadelerini kullandı.

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Kübra Tonguç Altın'ın ailesi, öğrencileri ve hastaları için önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Altın, "Kübra benim eşim, Alya'mızın annesiydi. Annesi Fatma'nın, babası Ergin'in canı, Büşra'nın biricik ablasıydı. Leyla'mızın, Selim'imizin teyzesi, anne ve babamın biricik geliniydi. Öğrencilerinin çok sevdiği hocası, çocukların özverili hekimiydi. Onu tanıyanlar mesleğine verdiği emeği ve insanlara gösterdiği özeni çok iyi bilirler. Çocuklara yaklaşırken gösterdiği sabır ve şefkat, onun hekimliğini anlatırken aklıma gelen en temel özellikler" dedi.

Yaklaşık bir yıldır ailesiyle birlikte merkezin hazırlanması için çalıştıklarını belirten Altın, "Annem Fatma Tonguç, babam Ergin Tonguç ve Alya'mın teyzesi, Kübra'mın hem kardeşi hem de yakın dostu Büşra ile bu merkezin hazırlanması için çabalıyoruz. Başhekimimiz Kıvanç Hocam bize bu projeyi getirdiğinde hiç tereddüt etmedik. Bugün Soma Belediyemizin tahsis ettiği, iç inşaatını ve tefrişatını tamamladığımız bu binada, devlet hastanemiz bünyesinde hizmet verecek Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nin kapılarını açıyoruz" diye konuştu.

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Kübra ve Alya'yı kaybettikten sonra yaşadığı zorluklara da değinen Altın, şöyle devam etti:

"Kübra'mı ve Alya'mı sonsuzluğa uğurladıktan sonra önümüzde uzanan günleri nasıl yaşayacağımı bilemediğim çok zaman oldu. Zamanımın çoğunu, birçoğunuzun bildiği üzere, Ankara ve Bolu arasında mahkeme salonlarında adalet peşinde geçirmek zorunda kaldım. Duruşmalar arasında bu merkez için çalışmak, o günlerde tutunabildiğim yegâne işti. Kübra için hâlâ bir şey yapabildiğimizi hissetmek, benim ve ailem için çok kıymetliydi. Bu merkezin kapısından girecek hastaların ve yakınlarının burada kendilerini güvende ve anlaşılmış hissetmelerini diliyorum."

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Merkezin Kartalkaya faciasında hayatını kaybedenlerin anısını da yaşatacağını ifade eden Altın, "Biz bugün burada Kübra'mın adıyla Kartalkaya'da kaybettiğimiz 78 canın hatırasını yaşatıyoruz. Onların 36'sı, kızım Alya'nın, Deren'in ve Aras'ın da bulunduğu çocuklarımızdı. Bu süreçte harcanan her emeği onların anısına adıyoruz. Vatanını seven, milletine bağlı, toplumuna değer katan insanlarımızı kaybettik" dedi.

"Ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz"

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren ise, merkezin ağır ruhsal rahatsızlıkları bulunan vatandaşların topluma kazandırılmasında önemli bir görev üstleneceğini belirterek, "Dr. Kübra Tonguç Altın Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz. Her zaman vurguladığımız gibi ruh sağlığı olmadan sağlık olmaz. Ruh sağlığı, bütüncül sağlığımızın ve aile huzurumuzun en temel yapı taşıdır. Açılışını yaptığımız bu merkez, ağır ruhsal rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızı yalnız bırakmayan hayati bir hizmet sunacaktır" diye konuştu.

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Hastaların toplumdan izole edilmesi yerine sosyal yaşama yeniden kazandırılmasının hedeflendiğini kaydeden Zeren, "Merkezimizde sunacağımız psikososyal rehabilitasyon, el sanatları, müzik ve atölye çalışmaları sayesinde hastalarımız içlerindeki yetenekleri yeniden keşfedecek, özgüven kazanacak ve hayata yeniden tutunacaklar" ifadelerini kullandı.

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Soma Belediyesi olarak bizler de daha önce Halk Kütüphanesi olarak kullanılan ve mülkiyeti belediyemize ait olan bu yeri belediye meclisimizin kararıyla Soma Devlet Hastanemize tahsis ettik. Ancak bir binayı tahsis etmek tek başına yeterli değil. O binaya emek vermek, anlam kazandırmak ve onu insanlara fayda sağlayacak bir yere dönüştürmek gerekiyor. Bu noktada hayırseverimiz sayın Hilmi Altın, Altın ailesi ve Tonguç ailesinin çok kıymetli katkıları oldu. Merkezimizin tadilat ve tefrişatını üstlenerek böyle güzel bir hizmetin Soma'mıza kazandırılmasını sağladılar. Aynı faciada kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."

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Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç ise Türkiye'nin sağlık altyapısı ve sağlık kadrolarına dikkat çekerek, merkezin açılışının hem anlamlı hem de duygusal bir gün olduğunu söyledi.

Tonguç ve Altın ailelerinin acısını paylaştığını ifade eden Koç, "O yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan ailelerine sabır diliyorum. Elbette acı bir olaydı. Eminiz ki bir daha bu olayların yaşanmamasını istiyoruz. Doktorumuzun isminin buraya verilmesi de bizim için ayrı bir anlam ve önem taşıyor. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizin Soma'ya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah doktorumuzun ismiyle burada hastalarımıza şifa olacak güzel hizmetler sunulacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi.

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Soma İlçe Müftüsü Halil Uzun tarafından yaptırılan duanın ardından merkezin açılış kurdelesi kesilerek tesis hizmete girdi.

Açılışa Soma Kaymakamı Dr. Ünal Koç, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Fatih Zeren, Tonguç ve Altın aileleri, sağlık personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.