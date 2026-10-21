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        Manisa'da hayırsever tarafından cami ve Kur'an kursu yaptırılacak

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hayırsever iş insanı Sait Türek tarafından cami, Kur'an kursu ve müştemilatı inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Manisa'da hayırsever tarafından cami ve Kur'an kursu yaptırılacak

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hayırsever iş insanı Sait Türek tarafından cami, Kur'an kursu ve müştemilatı inşa edilecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vahdettin Özkan başkanlığında valilikte düzenlenen törende, projenin yapımına ilişkin protokol imzalandı.

        Törene, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) ile Yonca Gıda'nın yönetim kurulu başkanı Sait Türek, MOSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu ve ilgililer katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Özkan, kente kazandırılacak hizmet dolayısıyla Sait Türek ve ailesine teşekkür ederek, sosyal ve manevi hizmetlere yönelik desteklerin önemini ifade etti.

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        Cami ve Kur'an kursu yapılması yönündeki niyetin imzalanan protokolle somut bir adıma dönüştüğünü belirten Vali Özkan, şehrin ibadet hizmetlerine ve manevi altyapısına katkı sunacak bu yatırımın kıymetli olduğunu vurguladı.

        Protokol kapsamında cami, Kur'an kursu ve müştemilatının tüm yapım giderleri Yonca Gıda Sanayi A.Ş. tarafından karşılanacak.

        Camiye Hacı Hikmet Türek Camii, Kur'an kursu ve müştemilatına ise Abdullah-Hacı Fatma Ayman Kur'an Kursu adı verilecek.

        Yapının, yapı ruhsatının alınmasından itibaren bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

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