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        Manisa'nın iki OSB'si arasındaki yol yenileniyor

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) arasındaki eski Menemen yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan 2,5 kilometrelik güzergâhın bir hafta içerisinde yenilenmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Manisa'nın iki OSB'si arasındaki yol yenileniyor

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesinde Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) ile Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) arasındaki eski Menemen yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan 2,5 kilometrelik güzergâhın bir hafta içerisinde yenilenmesi hedefleniyor.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, sanayi çalışanları ve kent sakinlerinin yoğun olarak kullandığı yolun daha konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Çalışmaların ilk etabında tren yolu geçişine kadar olan 800 metrelik bölümün bir iki gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Güzergâhın kalan kısmındaki sıcak asfalt seriminin ise bir hafta içinde bitirilmesi hedefleniyor.

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        Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürü Mehmet Oral, yolun iki sanayi bölgesi arasındaki ulaşım açısından önemli bir güzergâh olduğunu belirterek, "Manisa OSB ile Muradiye OSB arasında kalan bu yol, sanayi bölgelerimiz arasındaki ulaşım açısından önemli bir güzergâh. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan alanlarda sıcak asfalt çalışması yapıyoruz. İlk etapta 800 metrelik kısmı bir iki gün içinde, yolun kalanını da en geç bir hafta içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza daha düzgün ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak" dedi.

        Yolu yoğun olarak kullanan şoförler de asfalt çalışmasının kendileri açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Depo şoförü Mertcan Köprülü, yolun bozuk olması nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekerek, "Şoför olarak çalışıyorum. Bu yolun sıkıntılarından çok şikâyetçiyiz. Araçlar çok hızlı geçtiği için toz kalkıyor. Bindiğimiz araçların bakım masrafları yüksek oluyor. Sürekli bakıma gitmek zorunda kalıyoruz. Bu yol asfaltlandığı zaman yolu sık kullandığımız için bakıma daha az gitmemiz gerekecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        Servis şoförü Oğuz Canlı da eski Menemen yolunu yıllardır kullandıklarını ifade ederek, "Eski Menemen Caddesi olarak geçiyor bu yol. Yıllardan beri servisçi arkadaşlarımızın ve benim de kullandığım bir yol. Çok bozuk bir yoldu. Sağ olsun Besim Başkanımız bu yollara el attı, asfaltlama çalışmaları yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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        Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan servis şoförü Sedat Sert ise yolun toprak olması nedeniyle yoğun toz oluştuğunu belirterek, "Bu yolun toprak olması, geçen araçların hızla geçmesinden dolayı sürekli toz olmasına neden oluyordu. Ürünlerimiz hep toz içinde kalıyordu. Araçlarımız toz içinde kalıyordu. Yapılan çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür ederiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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