Alevlerin arasında kalan yavru kediler kurtarıldı

Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Simge Sokak'ta bulunan boş bir arsada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek, yoğun dumanın yükseldiği alanda 2 yavru kedi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan yavru kedileri de kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 yavru kedi zarar görmeden kurtarıldı. Yavru kedilerin kurtarılması, çevrede bulunan vatandaşların takdirini topladı.

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