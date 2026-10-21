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        Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarına devam etti.

        Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.

        Fenerbahçe Tarfin ile Turgutlu Belediyespor, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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