Turgutlu Belediyespor, Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarını sürdürdü
Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 21.10.2026 - 21:44 Güncelleme:
Turgutlu Belediyespor, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında İstanbul'da karşılaşacağı Fenerbahçe Tarfin maçının hazırlıklarına devam etti.
Manisa ekibi, başantrenör İstemihan Örücü yönetiminde Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda antrenman yaptı.
Fenerbahçe Tarfin ile Turgutlu Belediyespor, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te karşılaşacak.
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