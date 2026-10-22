Başkan Dutlulu yenilenen yolda incelemelerde bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde 7 mahalleyi birbirine bağlayan 30 kilometrelik yolda soğuk asfalt çalışmaları tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Aktaş ve Evciler mahalleleri başta olmak üzere bölge ulaşımını kolaylaştıracak çalışmaları yerinde inceleyerek sıcak asfalt çalışmalarının da süreceğini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hâle getirilmesi amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kula’da, Aktaş ve Evciler mahalleleri başta olmak üzere 7 mahalleyi birbirine bağlayan 30 kilometrelik yolda soğuk asfalt çalışması tamamlandı.

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Çalışmaları yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölge sakinleri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İncelemelerde Dutlulu’ya Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları Pınar Mine Hacıalibeyoğlu, Ahmet Ata Temiz ve Erk Kayabaş ile mahalle muhtarları eşlik etti.

"Daha önce problemli olan yol yenilendi"

Yol çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Besim Dutlulu, 7 mahalleyi birbirine bağlayan güzergâhta soğuk asfalt çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz bu yolda soğuk asfalt çalışması yaptı. Daha önce problemli olan yol, yapılan çalışmalarla çok daha iyi bir hâle geldi. Soğuk asfalt çalışmalarımız sona eriyor ancak sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek. Manisa’nın her noktasında yollarımızı iyileştirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez ise kırsal mahallelere yönelik çalışmaları ve vatandaşlarla bir araya gelmesi dolayısıyla Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti. Dönmez, "Besim Başkanımız, Kula’nın uzak mahallelerine kadar gelerek 30 kilometrelik yolda sathi kaplama asfalt çalışması yaptı. Vatandaşı ve muhtarları dinlemek için buralara kadar geldi. Bu inceliği için, bizleri dinlediği için Besim Başkanımıza çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.