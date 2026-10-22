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        Manisa FK 3'üncü kez aynı kaderi yaşıyor

        TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Muğlaspor'a 4-3 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, toplam 5 sezonda 3'üncü kez üst üste 9 maç kazanamama serisi yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:44 Güncelleme:
        Manisa FK 3'üncü kez aynı kaderi yaşıyor

        TRENDYOL 1'inci Lig'de son olarak evinde gol düellosu şeklinde geçen maçta Muğlaspor'a 4-3 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, toplam 5 sezonda 3'üncü kez üst üste 9 maç kazanamama serisi yakaladı.

        Manisa Futbol Kulübü, tarihinde ilk olarak 1'inci Lig'de 2021-22 sezonunda mücadele etti. Manisa ekibi o sene üst üste 9 maçını kazanamadı. 2021-22 sezonunda 4'üncü haftada başlayan kazanamama serisi 13'üncü haftada son buldu. Siyah-beyazlılar 2022-23'te ise en fazla 4 maçını art arda kazanamadı. Siyah-beyazlı ekip 2023-24'te de yine 9 maçta galibiyet hasreti yaşadı. O sezon bu kez 5'inci haftada başlayan kötü seri 14'üncü haftada son buldu. Manisa FK, 2024-25'te 4, 2025-26'da ise 6 maçlık seri galibiyet hasreti çekti. Manisa FK bu sezon da yine üst üste 9 karşılaşmasından galibiyet çıkaramadı. Sezona 2'de 2 yaparak başlayan Manisa FK, 3'üncü haftadan 11'inci haftaya 3 puan yüzü göremedi. Bu hafta deplasmanda Mardin 1969 Spor'la karşılayacak siyah-beyazlılar müsabakayı kazanamadığı takdirde 1'inci Lig tarihindeki en kötü seriyi yakalamış olacak.

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        FOTOĞRAFLI

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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