Şehzadeler Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine evde temizlik hizmeti

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde belediye ekipleri, günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. İhtiyaç sahiplerinin daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda yaşamalarını amaçlayan hizmet, belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda sürdürülüyor.

Şehzadeler Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında yaşlı ve engelli bireylere yönelik evde temizlik hizmetine devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine giderek yaşam alanlarında detaylı temizlik yapıyor.

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Gelen talepler doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirilen çalışmalarla, günlük hayatlarını tek başına sürdürmekte zorlanan yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hijyenik hale getirilmesi hedefleniyor.

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olacağız"

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, evde temizlik hizmetinin sosyal belediyecilik açısından önem taşıdığını belirterek, "İlçemizde yaşayan yaşlı ve engelli yurttaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak amacındayız. Onların daha sağlıklı, daha hijyenik ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürmesini sağlamak bizim öncelikli vazifelerimizden. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olmaya ve sosyal destek hizmetlerimizi güçlendirerek sürdüreceğiz" dedi.

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Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, gelen talepler ve belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde temizlik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.