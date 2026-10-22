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        Alevlerle mücadelede Kula'ya tanker desteği

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula ziyareti kapsamında orman yangınlarına karşı kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 4 mahalleye traktör arkası römork tipi su tankerini teslim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Alevlerle mücadelede Kula'ya tanker desteği

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kula ziyareti kapsamında orman yangınlarına karşı kırsal mahallelerin ilk müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 4 mahalleye traktör arkası römork tipi su tankerini teslim etti.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürütülen çalışma kapsamında 17 ilçedeki kırsal mahallelerin kullanımına toplam 150 adet su tankeri sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Kula’da Ayvatlar, Çarıkballı, Şeremet ve Erenbağ mahallelerine traktör arkası römork tipi su tankeri kazandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, su tankerlerini mahalle muhtarlarına teslim etti.

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        Yangınlara ilk müdahale için önemli adım

        Özellikle ormanlık alanlara yakın kırsal mahallelerde yangınlara ilk aşamada müdahale edebilmek, alevlerin büyüme riskini azaltmak ve yerleşim alanlarını korumak açısından büyük önem taşıyor. Traktörlerle kolayca taşınabilen bu tankerler, ihtiyaç duyulan noktalara hızla su ulaştırarak yangınla mücadele ekiplerine ilk müdahale esnasında destek sağlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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