Alevlerle mücadelede Kula'ya tanker desteği

Özellikle ormanlık alanlara yakın kırsal mahallelerde yangınlara ilk aşamada müdahale edebilmek, alevlerin büyüme riskini azaltmak ve yerleşim alanlarını korumak açısından büyük önem taşıyor. Traktörlerle kolayca taşınabilen bu tankerler, ihtiyaç duyulan noktalara hızla su ulaştırarak yangınla mücadele ekiplerine ilk müdahale esnasında destek sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yürütülen çalışma kapsamında 17 ilçedeki kırsal mahallelerin kullanımına toplam 150 adet su tankeri sunuyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında Kula’da Ayvatlar, Çarıkballı, Şeremet ve Erenbağ mahallelerine traktör arkası römork tipi su tankeri kazandırıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, su tankerlerini mahalle muhtarlarına teslim etti.

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