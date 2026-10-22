İspanya merkezli firma Manisa'daki boru fabrikasını hizmete aldı

İçme suyu ve altyapı sistemlerine yönelik üretim yapan İspanya merkezli Molecor'un, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi işbirliğiyle hayata geçirdiği boru üretim tesisi törenle açıldı.

Kavaklıdere Mahallesi'nde fabrikanın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, tesisin Türkiye'nin cari dengesine, istihdama ve teknoloji transferine katkı sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de yoğun altyapı ve üstyapı yatırımları gerçekleştirildiğine dikkati çeken Dağlıoğlu, "Bugüne kadar maalesef ithal edilen ama bundan sonrasında gururla ülkemizde üretilecek olan bu ürünlerin yerli üretimle inşallah önümüzdeki yıllarda ihraç edilecek olması da bizim için ayrı bir kıymet." dedi.

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Dağlıoğlu, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatarak geleceğin şehirlerinin dayanıklı altyapı bileşenlerinden oluşması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile İspanya arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda İspanyol yatırımcıların toplam yatırım stoku 15 milyar doların üzerinde. İki ülkenin ticaret hacmi de yaklaşık 20 milyar doların üzerinde. Türkiye'deki İspanyol şirketlerinin geniş bir ayak izi olduğunu görüyoruz. Türkiye'de, İspanyol sermayeli yaklaşık 785 şirket var. İnşallah bu, yeni bir şirket olarak bu geniş havuza eklenmiş oluyor. İspanyol şirketleri ülkemizde önemli bir katma değer de üretiyor. Türkiye'den geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,4 milyar dolar ihracat yaptılar ve 50 binin üzerinde kişiye istihdam sağladılar."

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Molecor Kurucu Ortağı ve Global Üst Yöneticisi (CEO) Ignacio Munoz de Juan da şirketin yenilikçi, verimli ve sürdürülebilir çözümlerle insanların yaşam kalitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'deki yatırımlarının iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceğini dile getiren Juan, "Akdeniz'in iki yakasındaki çalışanların, müşterilerin ve paydaşların birbirlerinden öğrenmelerini, birlikte sevinip birlikte zorlukları paylaşmalarını ve inşallah bir başka harika ülkeyi daha sevmelerini sağlayacak yeni bir bağ oluşturuyoruz." dedi.

Molecor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Attaroğlu ise Alaşehir'de yaklaşık 25 milyon avroluk ilk yatırımla hayata geçirdikleri tesisin 44 kişiye doğrudan istihdam sağladığını belirtti.

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Tesisin 12 bin 500 metrekare alana kurulduğunu aktaran Attaroğlu, üretim hacmi arttıkça istihdamı da artırmayı ve yatırımın ilerleyen dönemde yeni üretim tesisleriyle genişlemesini hedeflediklerini ifade etti.

Molecor Türkiye Üst Yöneticisi Fuat Attaroğlu da O-PVC boru teknolojisiyle yalnızca boru üretmediklerini, belediyelerin suyunu, enerjisini ve kaynaklarını daha iyi yönetmesine yardımcı olmak istediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Juan, Dağlıoğlu'na hediye takdim etti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fabrika müdürü Evren Göktepe, Dağlıoğlu'na tesisteki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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Törene Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu ile oda başkanları ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.