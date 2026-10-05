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        Manisa'da TOKİ projesinin ihalesi 3 Kasım'da yapılacak

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde 316 konut ile 3 dükkanlı ticaret merkezinin inşa edileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Manisa'da TOKİ projesinin ihalesi 3 Kasım'da yapılacak

        AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Şehzadeler ilçesi Selimşahlar Mahallesi'nde 316 konut ile 3 dükkanlı ticaret merkezinin inşa edileceğini bildirdi.

        Baybatur yazılı açıklamasında, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) gerçekleştirilecek projede 316 konut, 3 dükkanlı ticaret merkezi ile altyapı ve çevre düzenlemesi yapımının yer aldığını belirtti.

        Proje ihalesinin 3 Kasım'da gerçekleştirileceğini ifade eden Baybatur, sözleşmenin imzalanmasının ardından 10 gün içerisinde yer tesliminin yapılarak işe başlanacağını kaydetti.

        Baybatur, yer tesliminin ardından 500 takvim gününde tamamlanması öngörülen projenin Şehzadeler ilçesi ve Manisa için önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Selimşahlar Mahallesi'nde 316 konut ve 3 dükkanlı ticaret merkezini kapsayan yeni projenin ihale tarihinin belirlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Manisamıza ve Şehzadelerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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