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        Manisa'da yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 28 kişi tutuklandı

        Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Manisa'da yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda 28 kişi tutuklandı

        Manisa merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve sanal kumar operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı.

        ​Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçu kapsamında para nakline aracılık eden, suçta kullanılan banka hesaplarını toplayan ve panel yönetimi yapan bir kişiyi takibe aldı.

        ​Detaylı incelemelerde, organizasyonda yer alan şüpheliler ile paravan şirketlere ait banka hesaplarında toplam 450 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

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        ​Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 30 şüpheli, 29 Eylül'de Manisa, İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

        ​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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