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        Manisa'da maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

        Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 2 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 20:59 Güncelleme:
        Manisa'da maden ocağında göçük altında kalan 3 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

        Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde meydana gelen ve 2 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, vefat eden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        Açıklamada, göçük altında olduğu değerlendirilen 3 maden işçisini arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

        Açıklamada ifadelerine yer verilen Manisa Valisi Vahdettin Özkan, maden ocağındaki ihbarın ardından bölgeye AFAD, Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlık, jandarma, emniyet, Türk Kızılay ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.

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        Çalışmaların Manisa Valiliği Kriz Koordinasyon Merkezi koordinesinde yürütüldüğünü ifade eden Özkan, güvenlik önlemlerinin alındığı alanda teknik ekiplerin de olayın meydana gelişine ilişkin inceleme yaptığını aktardı.

        Özkan, tüm kurumların koordinasyon içinde sahada görev yaptığını, devletin tüm imkanlarıyla işçilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Arama kurtarma faaliyetleri titizlikle yürütülüyor. İşçilere bir an önce ulaşılması için tüm imkanlar seferber ediliyor. Bu zor süreçte işçilerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Ailelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kendilerine gerekli desteğin sağlanması için ilgili tüm kurumlarımızla sahadayız."

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        Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre 7 işçiden 4'ünün arama kurtarma ekiplerince tahliye edildiğini, 2 işçinin yaşamını yitirdiğini, 2 işçinin hastaneye kaldırıldığını bildirmişti.

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