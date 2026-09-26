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        Manisa'da bir çift evlerinde ölü bulundu

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 20:54 Güncelleme:
        Manisa'da bir çift evlerinde ölü bulundu

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kendilerinden haber alınamayan karı koca evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

        Bağyolu Mahallesi'nde yaşayan İsa Acar (56) ve eşi Mümine Acar'dan (54) haber alamayan Mümine Acar'ın annesi Emine Ç. (77) çiftin evine gitti.

        Anne, damadı ve kızını evde yerde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çiftin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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