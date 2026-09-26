Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ilçe başkanlığı ön seçiminde oy kullandı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ön seçim uygulamasının Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşmesini temenni etti.

Özel, memleketi Manisa'da partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı için Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen ön seçimde oy kullandı.

Yunusemre İlçe Başkanlığı için Yalçın Arçak ile Hasan İmamoğlu'nun yarıştığını belirtten Özel, kayıtlı üye olduğunu, kendisinin de ön seçimde oy kullandığını söyledi.

Özel, Yeni Partide delege sistemi yerine bütün üyelerin katılımıyla ilçe başkanlarının belirlenmesini amaçladıklarını, bu sayede seçimi kazanan adayın, diğer adayı da yönetime dahil ederek ortak bir liste oluşturabileceğini ifade etti.

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Yeni Partinin ön seçim uygulamasının Türkiye'deki siyasi partilere örnek olabileceğini belirten Özel, "Bu yeni adımı, kendi memleketimde, ilk oyumu kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ümit ediyorum bu önemli adım, Yeni Partinin ilk attığı adım, Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşür. Bazı adımlar vardır rakiplerinize örnek olur." dedi.

Özel, konuşmasının ardından ilçe başkanlığı için yarışan adaylara başarı diledi.