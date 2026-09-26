Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ilçe başkanlığı ön seçiminde oy kullandı

        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ilçe başkanlığı ön seçiminde oy kullandı

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ön seçim uygulamasının Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşmesini temenni etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ilçe başkanlığı ön seçiminde oy kullandı

        Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ön seçim uygulamasının Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşmesini temenni etti.

        Özel, memleketi Manisa'da partisinin Yunusemre İlçe Başkanlığı için Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen ön seçimde oy kullandı.

        Yunusemre İlçe Başkanlığı için Yalçın Arçak ile Hasan İmamoğlu'nun yarıştığını belirtten Özel, kayıtlı üye olduğunu, kendisinin de ön seçimde oy kullandığını söyledi.

        Özel, Yeni Partide delege sistemi yerine bütün üyelerin katılımıyla ilçe başkanlarının belirlenmesini amaçladıklarını, bu sayede seçimi kazanan adayın, diğer adayı da yönetime dahil ederek ortak bir liste oluşturabileceğini ifade etti.

        REKLAM

        Yeni Partinin ön seçim uygulamasının Türkiye'deki siyasi partilere örnek olabileceğini belirten Özel, "Bu yeni adımı, kendi memleketimde, ilk oyumu kullanmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ümit ediyorum bu önemli adım, Yeni Partinin ilk attığı adım, Türkiye demokrasisinde bir kazanıma dönüşür. Bazı adımlar vardır rakiplerinize örnek olur." dedi.

        Özel, konuşmasının ardından ilçe başkanlığı için yarışan adaylara başarı diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Manisa'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
        Manisa'da okul yakınındaki saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
        Manisa merkezli 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuk...
        Manisa merkezli 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuk...
        Öğrenciler Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi
        Öğrenciler Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi
        Manisa'da silaj makinesine kapılan kadın hastanede öldü
        Manisa'da silaj makinesine kapılan kadın hastanede öldü
        Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü
        Manisa'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hastanede öldü
        Manisa'nın üzüm pekmezi coğnafi işaretle tescillendi
        Manisa'nın üzüm pekmezi coğnafi işaretle tescillendi