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        Manisa merkezli 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Manisa merkezli 12 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Manisa merkezli 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli tutuklandı

        Manisa merkezli 12 ilde yatırım vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

        Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım yapma vaadiyle bir kişinin şüpheli hesaplara 2 milyon 701 bin lira göndererek dolandırılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan incelemede, zanlılara ve paravan şirketlere ait hesaplarda 102 milyon 895 bin 702 liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Söz konusu tutarlarla fiziki altın ve döviz alımı yapıldığı, banka şubelerinden nakit çekildiği ve paranın izini kaybettirmek amacıyla ara hesaplara transfer edilerek aklandığı tespit edildi.

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        Olayla bağlantısı belirlenen 27 şüpheliden 5'inin farklı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelilere yönelik 22 Eylül'de 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 kişi yakalandı, 6 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.

        Soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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