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        Manisa'da kahvehanede bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede, Mehmet Gök'ün (35) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Manisa'da kahvehanede bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kahvehanede, Mehmet Gök'ün (35) ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kahvehanede 21 Eylül'de bir kişinin masada ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan Ü.B. ve E.Ç.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Eski Cami Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin işletmecisi 21 Eylül'de, iş yeri önündeki masada bir kişinin hareketsiz yattığını fark etmiş, olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Gök'ün hayatını kaybettiği belirlemişti.

        İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Gök'ün yapılan otopside, darbedilerek öldüğünün belirlenmesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Ü.B. ve E.Ç.'yi gözaltına almıştı.

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