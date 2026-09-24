GÜNCELLEME - Manisa'da çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik görevlisi hayatını kaybetti.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çöp kamyonunun altında kalan temizlik görevlisi hayatını kaybetti.
D.K (29) yönetimindeki 45 ANC 487 plakalı belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Kiraz Caddesi'ndeki konteynerden çöpleri aldıktan sonra hareket etti.
Bu sırada kamyonun soluna geçmek isteyen temizlik görevlisi Erol Karasulu (20), aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Karasulu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü D.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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