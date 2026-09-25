Öğrenciler Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nı gezdi

Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı Turizm Sorumlusu Ali Karataş, jeoparkın her yaş grubundan vatandaşa açık olduğunu ifade etti.

Öğrencilere jeoparkı gezdireren Jeopark Belediyeler Birliği personelleri Ali Karataş ve Sezin Sönmez bilgilendirme yaptı.

Okulun 4. sınıf öğrencileri fen bilgisi dersindeki yer kabuğunun yapısı konusunu işlemek ve uygulamalı olarak eğitim almak amacıyla jeoparka geldi.

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