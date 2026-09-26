Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:YıldırımBeyazıt
Hakemler: Mehmet Burak Anlatıcı, Haldun Çoban, Nihat Furkan Yüzgeç
Turgutlu Belediyespor : Bone 16, Ferda Yıldız 9, Fair 14, Cowling 8, Melike Yalçınkaya 2, Dilara Tongar 5, Ronahi Kıran 8, Kovacevic 3, Senay Zeybek, Nihan Dabakoğlu
Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 12, Begic 14, Nelson 10, Tuba Poyraz 18, Yağmur Kübra Önal 13, Curry 16, Tuğçe Gürel, Berfin Baran, Şeyma Yıllık, Ceylin Altunpa,
1. Periyot: 13-26
Devre: 38-49
3. Periyot: 60-63
Maç sonu: 65 - 83
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