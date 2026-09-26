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        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

        Salon:YıldırımBeyazıt

        Hakemler: Mehmet Burak Anlatıcı, Haldun Çoban, Nihat Furkan Yüzgeç

        Turgutlu Belediyespor : Bone 16, Ferda Yıldız 9, Fair 14, Cowling 8, Melike Yalçınkaya 2, Dilara Tongar 5, Ronahi Kıran 8, Kovacevic 3, Senay Zeybek, Nihan Dabakoğlu

        Nesibe Aydın Okulları: Ivanova 12, Begic 14, Nelson 10, Tuba Poyraz 18, Yağmur Kübra Önal 13, Curry 16, Tuğçe Gürel, Berfin Baran, Şeyma Yıllık, Ceylin Altunpa,

        1.⁠ ⁠Periyot: 13-26

        Devre: 38-49

        3.⁠ ⁠Periyot: 60-63

        Maç sonu: 65 - 83

        MANİSA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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