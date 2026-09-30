Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ahmetağa Mahallesi'nde dün H.Ç. (50) idaresindeki 45 ZN 979 plakalı otomobil ile Hasan Emircan'ın (67) kullandığı 45 AAE 741 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Emircan, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen Emircan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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