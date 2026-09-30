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        Selendi Muhtarlar Derneği Başkanlığına Zeki Kartal seçildi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:26 Güncelleme:
        Selendi Muhtarlar Derneği Başkanlığına Zeki Kartal seçildi

        Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

        Dernek binasında yapılan genel kurulda, divan başkanlığına Yılmaz Tuna, katip üyeliklere Erkan Ercan ve Faruk Köse, oy tasnifçiliğine Oğuz Erkardeş getirildi.

        Faaliyet ve denetim raporları ile kesin hesap özetinin oy birliğiyle kabul edildiği kurulda, diğer aday Bünyamin Demir'in çekilmesiyle seçime tek listeyle katılan Zeki Kartal başkanlığa seçildi.

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