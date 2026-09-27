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        Manisa'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 18:18 Güncelleme:
        Manisa'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

        Süleyman Bilgiç (65) idaresindeki 45 ADZ 005 plakalı traktör, Hırkalı Mahallesi'nde devrildi.

        Traktörde bulunan Gülizar Akgün (60) kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile araçtaki Seher (51), Nisa Nur (10) ve Fadime Bilgiç (62) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Bilgiç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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