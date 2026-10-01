Manisa'da maden ocağında göçük altında kalan 4 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

Manisa Valiliği, Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, göçüğün saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Göçük altında bulunan işçilerimizin de bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz."

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Valilik, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirmişti.