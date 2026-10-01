Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da maden ocağında göçük altında kalan 4 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

        Manisa'da maden ocağında göçük altında kalan 4 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

        Manisa Valiliği, Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Manisa'da maden ocağında göçük altında kalan 4 işçiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor

        Manisa Valiliği, Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 4 işçiye ulaşmak için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, göçüğün saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

        Göçük altında kalan 1 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Göçük altında bulunan işçilerimizin de bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz."

        REKLAM

        Valilik, daha önce yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'sinin kurtarıldığını bildirmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Yasin Kol Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı!
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Merkez Bankası’ndan KOBİ kredilerine yeni sınır
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Güllü'nün kızı Tuğyan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Bahçeli’den Yeni Parti’ye dikkat çeken mesaj
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vladimir Putin'den uyarı
        Vladimir Putin'den uyarı
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        "Takımımız bu seviyelerde oynamaya alışık değil"
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        Fon Koordinasyon Kurulu yarın toplanıyor
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        TFF heyetine Belçika'da saygısızlık!
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        ABD'den bir uçak gemisi daha
        AK Parti'de yeni atama
        AK Parti'de yeni atama
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Fenerbahçe'nin transfer yasağı kaldırıldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a hitap etti
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye sürecinde emin adımlarla yürüyeceğiz
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        TEKNOFEST’te maden teknolojileri yarışıyor
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Trump'ın Netanyahu sorusuna cevabı: Siyasetle ilgilenmiyorum
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Öztarhan'a veda: Ünlü isimler cenazeye katıldı
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        Milliler, Belçika'da siftah peşinde!
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        SPK isteğe bağlı iade hesapları açıldığını duyurdu
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı
        Vahap Seçer ve 58 kişi gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Manisa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede öldü
        Selendi Muhtarlar Derneği Başkanlığına Zeki Kartal seçildi
        Selendi Muhtarlar Derneği Başkanlığına Zeki Kartal seçildi
        Manisa'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yara...
        Manisa'da traktörün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yara...
        Manisa'da bir çift evlerinde ölü bulundu
        Manisa'da bir çift evlerinde ölü bulundu
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ilçe başkanlığı ön seçi...
        Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin ilçe başkanlığı ön seçi...