Manisa'da yılın ilk yarısında 15 bin 341 kişi İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi

Manisa'da 2026 yılının ilk 6 ayında 15 bin 341 kişi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla işe yerleştirildi.



Manisa Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, işe yerleştirilenlerin 6 bin 339'unu kadınlar, 9 bin 2'sini erkekler oluşturdu.





Bu dönemde 508 engelli vatandaş ile 154 kişi de kamu kurumlarında İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi.



Yılın ilk yarısında 44 bin 477 bireysel danışmanlık görüşmesi gerçekleştiren İl Müdürlüğü, işverenlerden 25 bin 58 açık iş ilanı alırken, 5 bin 904 iş yeri ziyareti yaptı.



Aynı dönemde İşbaşı Eğitim Programı kapsamında 812 kişi, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında 88 kişi ve Kadın İstihdamında Pozitif Ayrımcılık Projesi kapsamında 200 kadın desteklendi.



Çeşitli istihdam programlarından yararlananların sayısı ise 3 bin 715 oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Günseli Kervan Tufan, iş arayanlarla işverenleri buluşturmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.



