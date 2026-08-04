Manisa'da yumurta üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yumurta üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.



Akköy Mahallesi'ndeki yumurta üretim tesisinin kuluçka bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Yangında tesiste bulunan iki kümesten biri kullanılamaz hale geldi.



Kuluçka bölümünün boş olması nedeniyle hayvan kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

