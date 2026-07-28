Manisa'da zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytinlik ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



İzmir-Uşak kara yolu Kemaliye Mahallesi Kavşağı yakınlarındaki zeytinlik ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

