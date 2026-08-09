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        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Manisa'da konuştu:

        MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Manisa'da konuştu:

        MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin terör belasından kurtarılması ve milli birliğin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek "Terör belasından hem devletimizi hem de milletimizi kurtarma iradesinin tezahürü, Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'den başka bir şey değildir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 20:07 Güncelleme:
        MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Manisa'da konuştu:

        MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Türkiye'nin terör belasından kurtarılması ve milli birliğin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekerek "Terör belasından hem devletimizi hem de milletimizi kurtarma iradesinin tezahürü, Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'den başka bir şey değildir." dedi.

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Turgutlu İlçe Teşkilatının 15. Olağan Kongresi Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Osmanağaoğlu, yaptığı konuşmada coğrafyada yaşanan gelişmeler karşısında iç tahkimatı güçlendirmenin ve milli birliği korumanın MHP'nin temel sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Terörsüz Türkiye'nin önemine işaret eden Osmanağaoğlu, "Bugüne kadar Türkiye'nin ilerleme ve yükselme iradesine ket vuran, ortadan kaldırılması artık bir zaruret halini alan terör belasından hem devletimizi hem de milletimizi kurtarma iradesinin tezahürü, Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge'den başka bir şey değildir." diye konuştu.

        Osmanağaoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli öncülüğünde 2 yıldır Türkiye'de teröre dayalı hiçbir olay olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurguladı.

        Osmanağaoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Elbette gerçekler gün gibi ortadayken tam iki yıldır atılmadık iftira bırakmayanlar, Türk milletinin ferasetini hafife alarak Türk milletine yol ve yön çizmek isteyenler, bugün gelinen aşamada Terörsüz Türkiye sürecinin gündelik siyaset manevrasından fazlası olduğunu görmüş, Türk milletinin sahiplendiği, dünyayı Türkçe okumak gayreti karşısında çaresiz kalmışlardır. Gelişmelere baktığımız zaman Türkiye, daha iki gün önce hepimizin saygıyla önünde eğildiği, hepimizin baş tacı ettiği Allah'ın evi Kabe'de, Kabe'ye karşı Kabe anlaşması adı altında muhteşem bir anlaşma imzalamıştır. Bu Kabe anlaşması Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü ortaya koymaktadır."

        Kongreye tek aday olarak giren Yunus Oğan seçildi.

        Kongreye MHP Manisa İl Başkanı Nurullah Savaş, MHP MYK Üyesi Ali Uçak da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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