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        Sarıgöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
        Sarıgöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

        İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

        Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.

        Yaşlı adamın naaşı, işlemler için morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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