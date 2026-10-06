Sarıgöl'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.
Giriş: 06.10.2026 - 10:43 Güncelleme:
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde haber alınamayan 78 yaşındaki kişinin cansız bedeni bulundu.
Alınan bilgiye göre, Afşar Mahallesi'nde yaşayan ve geçen pazar gününden bu yana haber alınamayan Kadir Çakıroğlu'nun yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çakıroğlu'nun cansız bedeni, evinin yaklaşık 600 metre yakınındaki kayalıklarda bulundu.
Yaşlı adamın naaşı, işlemler için morga götürüldü.
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