Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası, Sarıgöl’de verdiği konserle müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyük beğeni toplayan konser, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Pop Orkestrası, Sarıgöl Belediye Düğün Salonu’nda sahne aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser, salondaki izleyicilerden büyük beğeni topladı. Müzik dolu gecenin sonunda orkestra şefine, Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu tarafından çiçek takdim edildi.

Konserin ardından açıklama yapan Sarıgöl Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Uğurlu, "Müzik dolu bu güzel akşamda bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu güzel etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Besim Dutlulu’ya teşekkür ediyoruz" dedi.