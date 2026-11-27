Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu kapsamda 24 Kasım'da Manisa merkezli İzmir ve Batman'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Analizler sonucunda zanlılara ait hesaplarda toplam 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları incelendi.

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