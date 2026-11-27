Manisa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli tutuklandı
Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Manisa merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Manisa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayan kişilerin para transferlerinde kullandığı banka hesapları incelendi.
Analizler sonucunda zanlılara ait hesaplarda toplam 1 milyar 191 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Bu kapsamda 24 Kasım'da Manisa merkezli İzmir ve Batman'da 36 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 32 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.