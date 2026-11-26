Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, 16 yaşına giren lise öğrencisi Ceylin Gürcan’ın doğum günü kutlamasına katılarak genç kızın mutluluğunu paylaştı.

Yunusemre Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen doğum günü kutlamasına Başkan Semih Balaban’ın eşi Serap Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun eşi Özge Dutlulu, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak, belediye başkan yardımcıları, Ceylin Gürcan’ın ailesi ve yakınları katıldı.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Ceylin Gürcan, yapılan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı. Ceylin, bu özel gününde kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

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Ceylin’e yeni yaşında sağlık ve mutluluk dileyen Başkan Balaban, herkesin kent yaşamına eşit ve aktif katılabildiği, hiçbir bireyin kendisini dışlanmış hissetmediği bir şehir oluşturmanın önemine vurgu yaptı. Yunusemre Belediyesi olarak erişilebilir, kapsayıcı ve mutlu bir kent yaşamı sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Balaban, Ceylin’in sevincine ortak oldu.

Kutlama, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.