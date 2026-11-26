Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde, 'Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi' kapsamında yeniden hayat bulan kurs merkezi, kadınların üretim ve istihdamına katkı sağlıyor. Dikiş kursuna katılan kadınlarla bir araya gelen Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin, köy okullarının yeniden eğitim ve üretim alanlarına dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Kurslarımızla Köylerdeyiz Projesi' kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde oluşturulan Kurs Merkezi ziyaret edildi. Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Okan Şahin, beraberindeki heyetle merkezi ziyaret ederek yürütülen faaliyetlere katılan kursiyerlerle bir araya geldi.

REKLAM

Ziyarete Müdür Yardımcısı Necdet İnce, Muay Thai Milli Takım Antrenörü Ediz Barış, Gastronomi Derneği Onursal Başkanı Gürdeniz Ürkmez ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri katıldı.

Merkezde el sanatları teknolojisi alanında açılan dikiş kursunu ziyaret eden Şahin, kadın kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Köy okullarının yeniden işlev kazanmasının önemine değinen Şahin, Şehzadeler'de 6 köy okulu ve kamu binasının halk eğitimi faaliyetleri kapsamında yeniden hayata kazandırıldığını belirtti.

Bu alanların geleneksel kültürün yaşatılması ve çocukların yetişmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Halk eğitimi merkezimizin faaliyetlerinde kullanılmak ya da öğrencilerimizin buralara gelip bir şeyler öğrenmesini sağlamak üzere Şehzadeler'de 6 köy okulumuz ve kamu binaları tekrar hayata kavuşuyor. Sayın Bakanımız bu alanların özellikle yaşamasını, geleneksel kültürümüzün devamlılığı ve çocuklarımızın yetişmesi açısından önemli gördü ve Türkiye'de böyle bir hareket başladı" dedi.

REKLAM

Karaoğlanlı'daki kurs merkezinin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra üretim açısından da örnek bir noktaya dönüştüğünü ifade eden Şahin, kadın istihdamına sağlanan katkıya dikkat çekerek, "Daha da önemlisi; kadın istihdamının Türkiye'de güçlenmesini çok güzel bir şekilde temsil ediyorsunuz. Türkiye'de özellikle köylerin varlığını, burada yetişen insanların ve kültürünün ne kadar önemli olduğunu Türkiye'ye gösteriyorsunuz. Burası adeta yaşayan bir şehre dönüşmüş. Çok büyük mutluluk duydum" diye konuştu.

Şahin, merkezin oluşturulmasında emeği geçenlere ve kursa ev sahipliği yapan öğretmen Dilek'e teşekkür ederek kursiyerlere başarılar diledi.