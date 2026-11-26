Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla voleybol müsabakası düzenlendi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde bulunan spor salonunda gerçekleştirilen müsabakada, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Muradiye ve Yunus Emre kız yurtlarında barınan öğrenciler karşı karşıya geldi.

Dostluk, dayanışma ve centilmenliğin ön plana çıktığı müsabakada öğrenciler, sporun birleştirici gücüyle kadına yönelik şiddete karşı ortak bir duruş sergiledi. Etkinlikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda toplumsal bilincin artırılması ve gençlerin farkındalık çalışmalarına aktif katılım sağlaması amaçlandı.

REKLAM

Dostça rekabete sahne olan müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

"Sporun birleştirici gücüyle şiddete karşı ortak bir duruş sergiliyoruz"

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Kadına yönelik şiddet, toplum olarak hep birlikte mücadele etmemiz gereken önemli bir insan hakları sorunudur. Gençlerimizin bu konuda bilinçlenmesini ve toplumsal duyarlılık kazanmasını son derece önemsiyoruz. Sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünden yararlanarak sevgi, saygı ve dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadınların güvenle, özgürce ve şiddetten uzak yaşayabildiği bir toplum için hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bu anlamlı etkinliğe katılan öğrencilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.