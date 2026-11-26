Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uzun yıllardır beklenen 358 milyon liralık Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar yüzde 30 seviyesini aştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, trafik yoğunluğunu azaltarak kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin ilkbahar aylarında tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu'da yapımına başlanan Ergenekon Köprülü Kavşağı Projesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. İzmirUşak kara yolu ile Turgutlu şehir merkezi ve Fatih Caddesi bağlantısında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltması hedeflenen proje tamamlandığında, ana arterde kesintisiz ulaşım sağlanacak.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile birlikte yaklaşık 358 milyon lira maliyetle hayata geçirilen projeyi yerinde inceleyerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

"İlkbahar aylarında tamamlamış olacağız"

Ergenekon Kavşağı'nın Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli projelerinden biri olduğunu belirten Başkan Besim Dutlulu, çalışmaların yüzde 30 seviyesini aştığını söyledi. Bundan sonraki süreçte inşaatın daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Dutlulu, "İşler bundan sonra daha da hızlı ilerleyecek. İnşallah Çetin Başkanımız ile beraber Turgutlu'nun çok uzun yıllardır hayali olan bu kavşağını çok kısa zamanda bitireceğiz. İlkbahar aylarında bitirmiş olacağız. Projelerimiz devam ediyor. Asfaltlarımız, yollarımız ve parklarımız. Ama en güzel projemiz de Ergenekon Kavşağı olacak. Turgutlu'muza hayırlı olsun" dedi.

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Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da projenin hayata geçirilmesi için 8 yıldır mücadele ettiklerini belirterek, çalışmaların planlanan şekilde ilerlediğini söyledi. Akın, "8 yıldır mücadele ederek ihale aşamasına getirdiğimiz projeyi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ile birlikte inceliyoruz. Projemizde yaklaşık yüzde 30'lu seviyelere gelindi. Bundan sonraki süreç çok daha hızlı ilerleyecek. İlgili firma ciddi bir enerji sarf ederek çalışmalarına devam ediyor. Mart ayının sonu, en geç de nisan ayının sonu gibi Turgutlu'nun en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi karşılanmış olacak. Besim Başkan'a Turgutlu'ya vermiş olduğu destek için Turgutlu halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.