Yunusemre Belediyesi, Pi Gençlik Derneği temsilcileri ve 5 farklı ülkeden gelen gönüllüleri ağırlayarak Avrupa Birliği projelerini ve belediyenin hizmetlerini tanıttı, şehri gezdirdi.

Yunusemre Belediyesi, Avrupa Birliği projeleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarını uluslararası konuklara tanıttı. Yunusemre Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Parkı'nda bulunan idari binada gerçekleştirilen programda, Pi Gençlik Derneği Başkanı Seda Şahin, Dernek Koordinatörü Demirkan Demir ve beraberindeki uluslararası gönüllüler ağırlandı. Konuklarla Dış İlişkiler Müdürvekili Ahmet Sarıgül ve ekibi ilgilenerek belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Buluşmada Avrupa Birliği projeleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler, tanıtıldı, şehir gezdirildi. Ziyaret programı kapsamında konuklara belediyenin farklı alanlardaki hizmetlerini yakından tanıma fırsatı sunuldu. Bu kapsamda Yunus Emre Kültür Parkı, Bilim Yunusemre ve Alzheimer Yaşam Merkezi ziyaret edildi. Gönüllüler, belediyenin kültür, eğitim ve sosyal hizmet alanlarında yürüttüğü çalışmaları yerinde görerek yetkililerden bilgi aldı. Uluslararası konuklar, program kapsamında ayrıca Diyalizden Filize Su Geri Kazanım Projesi'nin açılış törenine katıldı.

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Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir çevre uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen projeyi de yakından tanıyan gönüllüler, Yunusemre Belediyesi'nin çevre alanındaki çalışmalarını inceledi.