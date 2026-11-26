Manisa'da kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
Manisa'nın Gördes ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Giriş: 26.11.2026 - 15:21 Güncelleme:
Manisa'nın Gördes ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Beğel Mahallesi'nde yaşayan Muzaffer Peker (74) kendisine ait arazide kestiği ağacın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, Peker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
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