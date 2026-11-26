Manisa’nın Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, mahalle ziyaretleri kapsamında Mesir Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve talepleri yerinde dinledi. Sokak sokak gerçekleştirdiği ziyaretlerle mahallelerin ihtiyaçlarını tespit eden Balaban, iletilen sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde belirlemek amacıyla sürdürdüğü saha ziyaretlerine devam ediyor. Merkezden kırsala ilçenin farklı noktalarını ziyaret eden Balaban, son olarak Mesir Mahallesi sakinleriyle buluştu.

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Mahalle sokaklarında vatandaşlarla sohbet eden ve onların sorun, talep ve önerilerini dinleyen Balaban, mahalle sakinlerinin ilgisi ve misafirperverliğiyle karşılandı. İletilen sorunları yerinde değerlendiren Balaban, çözüm üretilmesi için ilgili belediye birimlerine gerekli talimatları verdi.

Mahalle ziyaretlerini yalnızca bir program olarak görmediklerini belirten Başkan Balaban, vatandaşlarla bir araya gelmenin, onların düşüncelerini dinlemenin ve beklentilerini hayata geçirmenin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Yunusemre’nin tüm mahallelerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdüreceklerini kaydeden Balaban, talepleri dinleyerek sorunlara çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.