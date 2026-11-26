Vatan sevgisi ve kahramanlık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı programda, gazilerin yaşadıkları savaş hatıralarının ve tecrübelerinin toplumsal hafızada yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen "Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi" kapsamında gazilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında gazilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda gazilerin savaş hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

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