Sarıgöl'de gaziler savaş hatıralarını gelecek nesillere aktardı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında gazilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda gazilerin savaş hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen proje kapsamında gazilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Programda gazilerin savaş hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen "Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi" kapsamında gazilere yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.
Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve gaziler katıldı.
Vatan sevgisi ve kahramanlık bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı programda, gazilerin yaşadıkları savaş hatıralarının ve tecrübelerinin toplumsal hafızada yaşatılmasının önemine dikkat çekildi.
Program sonunda vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilere şükran sunulurken, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.
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