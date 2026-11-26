Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu’da Karaköy Mahallesi sakinleriyle buluşarak vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Büyükşehir Belediyesi yatırımları hakkında bilgi veren Dutlulu, "Ekonomik şartlar iyi değil; biz bahane değil hizmet üreteceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Turgutlu ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Karaköy Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından havai fişekler eşliğinde karşılanan Dutlulu’ya Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, Turgutlu Belediyesi başkan yardımcıları ve çevre mahallelerden 21 muhtar eşlik etti.

REKLAM

Büyükşehir Belediyesinin ilçe genelinde gerçekleştirdiği yatırımlar ve hizmetler hakkında vatandaşları bilgilendiren Başkan Dutlulu, halkın içinde olmanın ve sorunları yerinde dinlemenin önemine dikkat çekti.

"Tek amacımız hizmet etmek"

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Dutlulu, "Kapalı kapılar ardında yüksekten Manisa’ya, Turgutlu’ya, Salihli’ye, Akhisar’a bakarak o şehre hizmet etme şansınız yok. Halkın içinde olmak, sorunlarını dinlemek, vatandaşın dertlerine yerinde dokunmak ve hizmeti yerinde tartışmak lazım. Çetin Başkan ile her türlü hizmeti Turgutlu Belediyesiyle omuz omuza vererek vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. 14 ilçenin hepsinde güzel bir uyum yakaladık. Şartlar ne olursa olsun bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tek bir amacımız var, hizmet etmek. Ekonomik şartlar iyi değil; biz bahane değil hizmet üreteceğiz. Hangi partiden olursa olsun herkesin oyuna ve gönlüne talibiz. Mart 2029’a kadar sizlere her türlü hizmeti getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

REKLAM

Akın’dan Dutlulu’ya teşekkür

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ise Büyükşehir Belediyesinin ilçeye verdiği desteklerden dolayı Başkan Dutlulu’ya teşekkür etti. Altyapı çalışmalarından mahallelerin ihtiyaçlarına, çiftçilerin ova yollarından sosyal etkinliklere kadar birçok alanda önemli destekler aldıklarını belirten Akın, ekonomik zorluklara rağmen çözüm üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından mahalle muhtarları ve vatandaşlar söz alarak mahallelerinin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve çözüm bekleyen taleplerini Başkan Dutlulu ve beraberindeki heyete iletti.