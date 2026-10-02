Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyede

Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

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