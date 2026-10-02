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        Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyede

        Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 12:03 Güncelleme:
        Soma'da 5 işçinin öldüğü maden göçüğüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyede

        Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden işletmesinde 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, ilgili firmanın genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 zanlı, Soma Adliyesine sevk edildi.

        Manisa'nın Soma ilçesindeki madende 1 Ekim'de göçük meydana gelmiş, toprak altında kalan 7 işçiden 2'si kurtarılmış, 5 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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