Yeşilay ve Ziraat Katılım'ın "Bağımsız Kart" projesi Manisa'da tanıtıldı

Ziraat Katılım Bankası ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü kapsamında geliştirilen "Bağımsız Kart", Manisa'da tanıtıldı.



Yeşilay Manisa Şubesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, çocuklar ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve güvenli harcama yapabilmesi amacıyla hazırlanan kartın kullanım esasları paylaşıldı.



Buna göre kart başvurularının Ziraat Katılım Bankası üzerinden yapılacağı ifade edildi.



12 yaş ve üzeri çocuklar ile gençlerin faydalanabileceği Bağımsız Kart ile alkol, tütün ve benzeri zararlı ürünlerin satın alınamayacağı belirtildi.



Karttan elde edilen bazı gelirlerden Ziraat Katılım Bankası'nın feragat edeceği ve bu tutarların Yeşilay'a destek olarak aktarılacağı kaydedildi.



Toplantıda konuşan Yeşilay Manisa Şube Başkanı Barış Kamiloğlu, Yeşilayın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, uygulamanın gençler ve aileler için örnek bir proje olduğunu söyledi.



Toplantıya Ziraat Katılım Manisa Şube Müdürü Selman Duysak da katıldı.

