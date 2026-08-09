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        23. Gümüşlük Müzik Festivali Attila Szaniszlo ve Teppei Kuroda konseriyle sürdü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Gümüşlük Müzik Festivali, Attila Szaniszlo ve Teppei Kuroda konseriyle devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 13:03 Güncelleme:
        23. Gümüşlük Müzik Festivali Attila Szaniszlo ve Teppei Kuroda konseriyle sürdü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 23. Gümüşlük Müzik Festivali, Attila Szaniszlo ve Teppei Kuroda konseriyle devam etti.

        Bosfor Turizm'in ana sponsorluğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen festival kapsamında sahneye çıkan Macar piyanist Attila Szaniszlo ve Japon piyanist Teppei Kuroda, klasik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Gümüşlük Mahallesi'ndeki tarihi taş ocağında klasik müzikseverlerin karşısına çıkan iki özel yetenek, sergiledikleri performansla alkış aldı.

        Festivalin, "Taşta" başlıklı klasik müzik konserleri serisinde izleyici karşısına çıkan Szaniszlo ve Kuroda, sahnede Romantik Dönem'de eserler vermiş Chopin, Schumann ve Liszt gibi çok bilinen ve sevilen bestecilerin eserlerine yer verdi.

        Festival, 10 Ağustos'ta Gümüşlük Festival Akademisi 1. Piyano Masterclassı'nın konseriyle devam edecek.

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